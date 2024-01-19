Администрация Рязани запустила чаты общественного контроля за уборкой снега

На данный момент в них вступили более 2 000 человек.

После рекордного снегопада сегодня администрация Рязани запустила чаты общественного контроля в мессенджерах Telegram и WhatsApp. На данный момент в них вступили более 2 000 человек. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов на своей странице «ВКонтакте».

Все поступившие обращения о уборке снега распределили по районам. Зарегистрировали 704 обращения, по 264 адресам уборка произведена, еще 145 — в работе.

Дирекция благоустройства города и префектуры продолжат работу в усиленном режиме. Все обращения на контроле организованного утром оперативного штаба. Доклад о текущем состоянии каждые четыре часа.