Администрация Рязани запустила чаты общественного контроля за уборкой снега
На данный момент в них вступили более 2 000 человек.
После рекордного снегопада сегодня администрация Рязани
Все поступившие обращения о уборке снега распределили по районам. Зарегистрировали 704 обращения, по 264 адресам уборка произведена, еще 145 — в работе.
Дирекция благоустройства города и префектуры продолжат работу в усиленном режиме. Все обращения на контроле организованного утром оперативного штаба. Доклад о текущем состоянии каждые четыре часа.