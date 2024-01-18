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В Верховной Раде обвинили Зеленского в разворовывании госбюджета
Заявление сделал Гео Лерос.

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос обвинил Владимира Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов. Об этом сообщило РИА Новости.

Парламентарий в марте обвинил Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в хищении многомиллиардных средств из бюджета при закупках оружия и боеприпасов.

«Гражданам Украины, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны? Почему же ты, не платя налоги своей стране, сейчас призываешь платить налоги? Не является ли это двойными стандартами?» — сказал Лерос на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Депутат утверждает, что с 2012 года Зеленский смог вывести в офшоры порядка 40 миллионов долларов, принадлежавших вкладчикам «Приватбанка» украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, «но при этом тянул деньги из бюджета страны и покупал себе недвижимость в странах Европы».