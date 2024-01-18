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В Великобритании назвали сроки решающего прорыва России на Украине
Поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов уже ослабевает.

Российские войска совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году, заявил британский историк Нил Фергюсон в интервью Die Welt. Об этом пишет РЕН.ТВ.

«Многие на Западе не хотели верить в возможность такого сценария, а еще забыли уроки истории: в первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают», — сказал он.

По его словам, поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов уже ослабевает. Эксперт отметил, что американское правительство использует привычную схему, когда обещает поддерживать страну столько, сколько потребуется, а через пару лет прекращает это делать.

Фергюсон добавил, что Европе необходимо вооружаться и стремиться к стратегической автономии, а также брать на себя ответственность на мировой арене, ведь на поддержку США больше не приходится рассчитывать.