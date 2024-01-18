В Telegram появились новые функции

Приложение стало показывать время прочтения сообщений в личных чатах.

В мессенджере Telegram появились новые функции. Об этом сообщает Telegram Info.

Отмечается, что приложение стало показывать время прочтения сообщений в личных чатах. Нужно нажать на текст и информация появится наверху всплывающего списка перед опцией «ответить».

При этом обладатели платной подписки могут скрыть эту возможность.

Кроме того, пользователи могут выбрать, кто может начинать с ними новые диалоги. Доступны варианты «Все пользователи» или «Мои контакты и premium-пользователи», полностью запретить отправку сообщений невозможно.