В Telegram появились новые функции
Приложение стало показывать время прочтения сообщений в личных чатах.
В мессенджере Telegram появились новые функции. Об этом сообщает Telegram Info.
Отмечается, что приложение стало показывать время прочтения сообщений в личных чатах. Нужно нажать на текст и информация появится наверху всплывающего списка перед опцией «ответить».
При этом обладатели платной подписки могут скрыть эту возможность.
Кроме того, пользователи могут выбрать, кто может начинать с ними новые диалоги. Доступны варианты «Все пользователи» или «Мои контакты и premium-пользователи», полностью запретить отправку сообщений невозможно.
Нововведения доступны в последней версии мессенджера —