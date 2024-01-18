В США призвали Запад помочь в атаке на Крым
По данным издания The Hill, это должно стать следующим шагом.
Автор издания The Hill Глен Ховард призвал Запад помочь ВСУ в атаке на Крым. Слова публициста привело
«Следующим шагом на Черном море для Запада станет помощь Киеву в нападении на Крым и перерезание логистики российских военных, действующих на юге Украины», — указано в публикации.
Ховард напомнил, что Зеленский просил у западных стран немецкие крылатые ракеты Taurus. Однако из-за опасений эскалации конфликта, президенту Украины отказали.