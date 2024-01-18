В Сараях умер участник Великой Отечественной войны Алексей Пахомов

Мужчине было 100 лет.

В Сараях умер участник Великой Отечественной войны Алексей Пахомов. Об этом сообщает ИД «Пресса» .

Мужчине было 100 лет. Он родился в селе Муравлянка. Когда началась война, он работал в Ногинске помощником мастера на ткацкой фабрике. Оттуда его направили на учебу в пехотное училище, окончив которое получил звание младшего лейтенанта. После первого боя под Москвой ему присвоили звание лейтенанта.

Награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени, различными медалями.