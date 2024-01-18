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В Ряжске полицейские поймали пьяного водителя на ВАЗ-21140
В результате проверки оказалось, что рязанец никогда не получал водительского удостоверения.

В Ряжске полицейские поймали пьяного водителя на ВАЗ-21140. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел у дома 88Б по улице Мичуринская. Сотрудники Госавтоинспекции остановили 46-летнего водителя на ВАЗ-21140. При общении с ним заметили характерные признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружили 0,453 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

По данным ведомства, рязанец никогда не получал водительского удостоверения.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере тридцати тысяч рублей.