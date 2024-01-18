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В Рязанской области в пятницу, 19 января, ожидается снег и до -15 градусов
Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу, 19 января, ожидается снег и до -15 градусов. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

В области ожидается облачная погода. Ночью будет сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель. Днем пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололед.

Гололедица, ночью местами снежные заносы.

Ветер южный. Ночью 8-13 м/c, возможны порывы 15-20 м/c. Днем 6-11 м/c, местами порывы 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -15, -10 градусов, днем столбик термометра поднимется до -2, +3 градусов. К вечеру температура уменьшится до -6 градусов.