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В Рязанской области осудили бывшего председателя производственного кооператива за превышение полномочий
Ей назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

В четверг, 18 января, Спасский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного производственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В апреле 2021 года осужденная, являвшаяся председателем СПК, расположенного в городе Спасск-Рязанский, используя свои полномочия передала в залог третьим лицам земельный участок, после чего полученные денежные средства присвоила себе.

Кроме того, в феврале — марте 2022 года на основании выданной ей доверенности на право совершать сделки от имени коммерческой организации передала в залог третьим лицам земельные участки, принадлежащие юридическому лицу, после чего похитила полученные средства.

Суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.