В Рязанской области мужчину лишили прав за пьяное вождение

Также ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

В Сараях 46-летнего мужчину лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел 3 января.

Мужчина сел за руль автомобиля пьяным. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Тестер показал 1,652 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мировой судья признал мужчину виновным в административном правонарушении. Его лишили прав на полтора года и обязали выплатить 30 тысяч рублей штрафа.