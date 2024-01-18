В Рязанской области мужчину лишили прав за пьяное вождение
Также ему предстоит выплатить 30 тысяч рублей штрафа.
В Сараях 46-летнего мужчину лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщило
Инцидент произошел 3 января.
Мужчина сел за руль автомобиля пьяным. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Тестер показал 1,652 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мировой судья признал мужчину виновным в административном правонарушении. Его лишили прав на полтора года и обязали выплатить 30 тысяч рублей штрафа.