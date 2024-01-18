В рязанской митрополии обратились к господу из-за вони в городе

Секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов пожаловался на вонь в городе. Пост с обращением к господу он написал во «ВКонтакте».

"Крещенский сочельник… Вышли из храма на улицу освящать Крещенскую воду, а в городе несусветная вонь. Несколько дней как мерзкое зловоние опять накрыло Дашки. Сегодня и в центре уже дышать невозможно. Господи, вразуми наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник вони уже два десятка лет, а найти всё никак не могут. Видимо так утомились поисками, что уж и искать перестали…" - негодует Фетисов.