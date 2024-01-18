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В Рязани при проверке нашли нарушения в благоустройстве дворовых территорий
Ведомстве проверило, насколько законно и эффективно в 2021 и 2022 годах были потрачены деньги на благоустройство дворовых территорий. При проверке нашлись финансовые нарушения и недостатки.

В Рязани при проверке нашли нарушения в благоустройстве дворовых территорий. Об это сообщается на сайте контрольно-счетной палаты Рязани.

Ведомстве проверило, насколько законно и эффективно в 2021 и 2022 годах были потрачены деньги на благоустройство дворовых территорий. При проверке нашлись финансовые нарушения и недостатки.

Среди нарушений выявлено завышение объемов работ по установке бордюров, тротуаров, дорожек, регулированию люков, укладке газона на 1,9 миллиона рублей. Некачественными оказались работы на 18 дворовых территориях на сумму 6,4 миллиона рублей.

Кроме того, на 11 из 16 отремонтированных проездах нашли расхождения, в том числе, в толщине слоя асфальтобетонного покрытия. На 55 из 128 отремонтированных проездах приняты и оплачены работы с неподтвержденным качеством покрытия.

Материалы проверки направили в правоохранительные органы.