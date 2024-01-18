В Рязани на улице Интернациональной неизвестный разбил входную дверь подъезда

На размещенных кадрах видно, как молодой человек подходит к двери, начинает резко дергать за ручку.

В Рязани на улице Интернациональной неизвестный разбил входную дверь подъезда. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале RZN. Life".

«Разбил дверь в ЖК Легенда в Канищеве», — написал автор поста.

На размещенных кадрах видно, как молодой человек подходит к двери, начинает резко дергать за ручку. Далее слышно, как разбивается стекло. Следом за ним в подъезд зашла девушка.