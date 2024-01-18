Рязанская прокуратура на двух улицах зафиксировала некачественную расчистку снега

Это могло привести к ДТП.

Прокуратура зафиксировала некачественную расчистку снега на двух рязанских улицах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что на проезжей части улиц Трудовая и Ломоносова находится много рыхлого снега, количество которого превышает нормы. Таким образом на дорогах увеличивается вероятность возникновения ДТП.

«По данному факту прокурором района приняты меры прокурорского реагирования, результат рассмотрения взят на контроль», — сообщили в прокуратуре.

Всего же в зимний период 2023/2024 годов внесено четыре представления и вынесено четыре постановления о возбуждении административного дела, связанного с расчисткой дорог. Также объявлено одно предостережение. На каких именно улицах были нарушения — не сообщается.