Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
-4°
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
ЦБ USD 88.66 0.31 19/01
ЦБ EUR 96.59 0.54 19/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
Вчера 11:11
1 399
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
4 463
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 075
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
10 959
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России у жителей вырос объем «свободных денег»
Объем «свободных денег» у россиян в декабре вырос за год с 17 до 19%

В России у жителей вырос объем «свободных денег». Об этом сообщили в исследовании холдинга «Ромир».

По данным исследования, объем «свободных денег» у россиян упал с 27 процентов в ноябре до 19 процентов в декабре 2023 года. По сравнению с декабрем 2022 года свободных средств у граждан стало больше, год назад показатель опустился до 17 процентов.

«Свободными деньгами» в исследовании считаются средства, которые остаются у домохозяйства после совершения всех обязательных и необходимых платежей — покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.