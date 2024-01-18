В России у жителей вырос объем «свободных денег»

Объем «свободных денег» у россиян в декабре вырос за год с 17 до 19%

В России у жителей вырос объем «свободных денег». Об этом сообщили в исследовании холдинга «Ромир».

По данным исследования, объем «свободных денег» у россиян упал с 27 процентов в ноябре до 19 процентов в декабре 2023 года. По сравнению с декабрем 2022 года свободных средств у граждан стало больше, год назад показатель опустился до 17 процентов.

«Свободными деньгами» в исследовании считаются средства, которые остаются у домохозяйства после совершения всех обязательных и необходимых платежей — покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.