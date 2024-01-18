В России на 17% выросли продажи автомобилей с пробегом

По данным издания, по итогам 2023 года в России купили 5,7 миллиона подержанных легковых маши

В России в 2023 году на 17% выросли продажи автомобилей с пробегом. Об этом сообщило агентство « АВТОСТАТ ».

По данным издания, по итогам 2023 года в России купили 5,7 миллиона подержанных легковых машин. Отмечается, что это на 5% ниже уровня 2021 года.

Чаще всего россияне покупали Lada, на долю этого бренда пришлось 22,1% (1,26 миллиона экземпляров). На втором месте — Toyota (670,4 тысячи). Далее идут Kia, Hyundai и Nissan.