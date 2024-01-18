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В Подмосковье подросток попал под электричку и погиб

В Подмосковье подросток погиб, попав под электричку. Об этом сообщило издание «МК».

Инцидент произошел в Раменском городском округе, возле платформы Игнатьево, в среду, 17 января.

15-летний мальчик пересекал железнодорожные пути в капюшоне и наушниках и не заметил приближающийся состав.

Как рассказала изданию старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасия Глущенко, проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.