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В Подмосковье мужчина с фамилией Зеленский покончил с собой

В Подмосковье мужчина с фамилией Зеленский покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла в подмосковной Балашихе. По данным канала, 21-летний однофамилец Зеленского вернулся домой, где он жил с мамой. По ее словам, он вел себя обычно, сидел в телефоне.

В какой-то момент молодой человек начал кричать и бегать. Он выбежал в подъезд и попытался залезть в шахту лифта. Позже его нашли на козырьке подъезда с травмами, характерными для падения с высоты.

Выяснилось, что Зеленский состоял на учете в ПНД с диагнозом шизофрения. Последний интенсивный курс лечения он проходил с ноября до декабрь прошлого года.

Полиция проводит проверку.