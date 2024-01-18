В Подмосковье группа людей избила участника спецоперации

В Подмосковье группа иностранцев избила участника спецоперации. Об этом сообщило региональное управление следкома.
Инцидент произошел в кафе «Вояж» в Чехове 14 января.
В публикации указано, что между мужчиной и компанией иностранцев случился конфликт. «В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», — ответили в ведомстве.
Позже «
Позже девушка пригласила мужчину на танец. Иностранцы начали ее оскорблять. Мужчина вступился за партнершу, после чего завязалась драка. В ней, по данным источника, принимали участие более десяти человек.
Сотрудники заведения спрятали участника спецоперации за стойкой бара. Позже было написано заявление в полицию. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).