В Подмосковье группа людей избила участника спецоперации

В Подмосковье группа иностранцев избила участника спецоперации. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел в кафе «Вояж» в Чехове 14 января.

В публикации указано, что между мужчиной и компанией иностранцев случился конфликт. «В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», — ответили в ведомстве.

Позже « Газета.ру » опбуликовала подробности случившегося. Мужчина находился в кафе и вышел на улицу с другом, где рассказал ему истории из жизни на фронте. Это услышали мигранты, которые начали толкать россиянина и пытались ударить по раненой ноге.

Позже девушка пригласила мужчину на танец. Иностранцы начали ее оскорблять. Мужчина вступился за партнершу, после чего завязалась драка. В ней, по данным источника, принимали участие более десяти человек.

Сотрудники заведения спрятали участника спецоперации за стойкой бара. Позже было написано заявление в полицию. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).