В Москве задержали педофила, который приставал к третьекласснице на улице

В Москве задержали педофила, который приставал к третьекласснице на улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 января. Девочка поссорилась с мамой и убежала. На улице к ней подошел незнакомец и начал расспрашивать девочку, почему она одна и ищут ли ее родители. После этого он предложил ей за 1000 рублей проследить за каким-то человеком.

После этого они пошли на детскую площадку, где мужчина начал приставать к ребенку, предлагая уже 2000 рублей.

Девочка испугалась и пошла в сторону своего дома. По дороге девочку обнаружил наряд полиции и доставил в отдел, а педофил сбежал.

Его задержали 17 января. На 43-летнего москвича возбудили уголовное дело.