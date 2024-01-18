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В Москве 11-летняя девочка ранила брата ножом

В Москве 11-летняя девочка ранила брата ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, все произошло накануне в доме на улице Авиарембаза, пока родители были на работе. Старшей сестре наказали накормить 9-летнего брата ужином. В половине девятого вечера дети сели ужинать, девочка налила тарелку супа брату и отошла порезать хлеб, но в этот момент услышала грохот — оказалось, что мальчик опрокинул тарелку и разлил ее содержимое по всему столу.

Школьница в порыве гнева швырнула в мальчика кухонный нож, которым в тот момент резала хлеб. Лезвие вошло прямо в грудь ребенка.

Прибывшие медики увезли раненого мальчика в больницу, где ему сразу же сделали операцию, сейчас его жизнь уже вне опасности.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.