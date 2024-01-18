В МИД заявили о зеркальном ответе России при конфискации активов западными странами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. Общая сумма — примерно 300 миллиардов евро.

При конфискации активов РФ западными странами Россия даст зеркальный ответ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости .

«Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам», — указал замглавы МИД.

Дипломат подчеркнул, что Москва не ожидает от своих западных противников каких-либо здравых действий или шагов, которые продемонстрировали бы минимальное понимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. Общая сумма — примерно 300 миллиардов евро.