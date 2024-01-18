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В МИД заявили о зеркальном ответе России при конфискации активов западными странами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. Общая сумма — примерно 300 миллиардов евро.

При конфискации активов РФ западными странами Россия даст зеркальный ответ. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации западной группой дело в практическом плане еще не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если все-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера. Но сейчас анонсировать их повода нет, и это тоже было бы, наверное, дополнительным стимулом в так называемом мыслительном процессе у наших противников — это совершенно не нужно нам», — указал замглавы МИД.

Дипломат подчеркнул, что Москва не ожидает от своих западных противников каких-либо здравых действий или шагов, которые продемонстрировали бы минимальное понимание, насколько контрпродуктивно само обсуждение этой темы.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов. Общая сумма — примерно 300 миллиардов евро.