В мэрии рассказали, почему около рязанских школ дежурили силовики

В школы Рязани приезжали работники Росгвардии и кинологи с целью проверки обеспечения безопасности.

В мэрии рассказали, почему около рязанских школ дежурили силовики. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В школы Рязани приезжали работники Росгвардии и кинологи с целью проверки обеспечения безопасности помещений в здании, на территории учебных заведений», — заявили в комментарии.

Отмечается, что школы работают в штатном режиме. Правоохранительные органы проводят проверки в рамках действующего законодательства в связи с поступающими угрозами в целях обеспечения безопасности.