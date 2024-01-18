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В Касимове задержали наркозакладчика
Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.

В Касимове задержали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что житель поселка Крутоярский, работает по найму на нелегальный сетевой накромаркет. 28-летний мужчина распространял наркотики в Касимовском и Сасовском районах. По указаниям кураторов он на своем автомобиле ездил в Рязань, забирал из тайников оптовые партии и по частям раскладывал через закладки в своей зоне ответственности. После очередной такой поездки за криминальным товаром курьера задержали оперативники.

В ходе досмотра у нашли 50 граммов производного N- метилэфедрона и 8 граммов марихуаны. Также полицейские обнаружили закладку с «синтетикой» массой более 1 грамма, которую ранее сделал задержанный.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.