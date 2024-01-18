В Камчатском крае рецидивист убил двух людей

В Петропавловске-Камчатском ранее судимый убил двух людей. Об этом сообщили в краевом СУ СК России.

Инциденты произошли 14 января.

Отмечается, что 57-летний рецидивист поссорился с 49-летним приятелем и ударил его ножом в спину, а после забил твердым предметом по голове. От полученных ранений мужчина умер на месте.

«В этот же день, желая скрыть преступление, фигурант нанес множественные удары ножом 45-летнему мужчине, которому стало известно о произошедшем. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — указано в публикации.

Рецидивиста задержали. Возбуждено уголовное дело.