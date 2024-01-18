В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки об армии России

Депутаты считают необходимым отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.

В Госдуме разработали законопроект о лишении имущества за фейки о армии России. Об этом сообщает РИА Новости .

Предполагается ужесточить наказания за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если они совершаются из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

За фейки о российской армии или финансирование преступлений, направленных против госбезопасности, предполагается конфисковывать деньги, ценности и другое имущество.

За дискредитацию российских войск, призывы к экстремизму и введению санкций, а также реабилитацию нацизма предлагают лишать государственных наград.

Депутаты считают необходимым отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности, направленной против безопасности России.