Умер театральный критик Валерий Семеновский

Об этом сообщили в ГИТИС.

Умер театральный критик Валерий Семеновский. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИТИС.

«Не стало Валерия Оскаровича Семеновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала „Московский наблюдатель“, который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи», — указано в публикации.

Заслуженному деятелю искусств России был 71 год.