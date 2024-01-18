У ВСУ появилась женская рота на Донбассе

Женщины на фронте выполняют только функции операторов БПЛА и снайперов.

У ВСУ появилась женская рота на Донбассе. Об этом сообщает URA.ru.

Такую подмогу завели отряду «Азов» *. Отмечается, что женщины на фронте выполняют только функции операторов БПЛА и снайперов.

«Думали, может, акустические ловушки, может, кажется, а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят», — сообщил один из бойцов.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ.