Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове, были кураторы «Русского добровольческого корпуса» *

* Запрещенная в России террористическая организация.

Среди иностранных наемников, ликвидированных в Харькове, были кураторы «Русского добровольческого корпуса» *. Боевики этой организации участвовали в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

«Народ там (в пораженном здании. — Прим. ред.) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — сказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости .

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. Уничтожены свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Лебедев добавил, что на той же улице, где находилось здание с наемниками, расположен и военкомат.

* Запрещенная в России террористическая организация.