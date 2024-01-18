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Специалисты «Рязаньэнерго» начали подготовку к работе в непогоду

Специалисты «Рязаньэнерго» начали подготовку к работе в непогоду.

Ранее сообщалось, что 18 и 19 января на территории Рязанской области будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления — мокрый снег, метель, ветер с порывами до 20 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохранился режим повышенной готовности — он предполагает полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 116 бригад, 363 человека, 180 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8 (800) 220-0-220. По ней можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.