Скончался актер Торстен Валунд из фильма «Интердевочка»

Причину смерти не сообщили.

Умер шведский актер Торстен Валунд, известный зрителям по фильму «Интердевочка», в котором исполнил роль Гюнвальда. Об этом сообщило Sveriges Radio со ссылкой на его семью, пишет Life.

Причину смерти не сообщили.

За свою карьеру Валунд снимался в таких кинокартинах, как «Расмус, Понтус и Токер», «Кровавые дорожки», «Малютка Чорвен, Боцман и Мозес», «Ищейка» и «Комиссар Мартин Бек», а также «Червен и Крикуша», и других.

В «Интердевочке» он сыграл вместе с Еленой Яковлевой, Любовью Полищук, Ириной Розановой.