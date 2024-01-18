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РЗН. инфо опубликовал топ-10 рязанских муралов

РЗН.инфо опубликовал спецпроект о топ-10 муралов, появившихся в Рязани за последние шесть лет и изменившие городскую среду. Стрит-арт оживил улицы, сделал городские места узнаваемыми, привлек туристов.

Первый мурал — девушка на жилом доме напротив «Атрона» — появился в областном центре шесть лет назад. Потом были спортсменки на фасаде Академии тенниса, портреты Есенина и Павлова, медсестра времен Великой Отечественной. В городе есть примеры, когда к созданию муралов подключаются предприятия. Например, так на фасаде школы № 49 появилась собственная достопримечательность — мурал в два этажа с обитателями Окского заповедника.

В спецпроекте содержится описания арт-объектов, истории их появления, а также локации.