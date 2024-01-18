Рязанская ГИБДД обратилась к жителям региона из-за ухудшения погодных условий

В области отмечается обильный снегопад.

Рязанская ГИБДД обратилась к жителям региона из-за ухудшения погодных условий. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

В Рязанской области отмечается обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют максимальной осторожности и внимательности.