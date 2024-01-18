Рязанцам рассказали об изменениях в оплате за электроэнергию
С 1 января 2024 года жители г. Рязани могут оплатить потребленную электроэнергию по номеру лицевого счета ПАО «РЭСК», который начинается с 999***, следующим образом:
— в кассе ПАО «РЭСК»;
— через отделения «Почты России»;
— в ПАО «Сбербанк России», а также с использованием «СБЕРБАНК-ОНЛАЙН»;
— в АО «Россельхозбанк»;
— в ПАО «Прио-Внешторгбанк»:
— в банке ВТБ;
— через ВсеПлатежи (
— в мобильном приложении «Абонент+".
Отмечается, что для удобства можно воспользоваться личным кабинетом «РЭСК» на официальном сайте компании
установить мобильное приложение:
Кроме того, есть возможность оплатить «за свет» через сервис «Сбербанк Онлайн»:
- В строке поиска ввести «РЭСК»;
- Выбрать «РЭСК Электроэнергия»;
- Ввести номер лицевого счета;
- Ввести сумму к оплате или оплатить выставленное начисление.