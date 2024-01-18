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Рязанцам рассказали об изменениях в оплате за электроэнергию

С 1 января 2024 года жители г. Рязани могут оплатить потребленную электроэнергию по номеру лицевого счета ПАО «РЭСК», который начинается с 999***, следующим образом:

— в кассе ПАО «РЭСК»;

— через отделения «Почты России»;

— в ПАО «Сбербанк России», а также с использованием «СБЕРБАНК-ОНЛАЙН»;

— в АО «Россельхозбанк»;

— в ПАО «Прио-Внешторгбанк»:

— в банке ВТБ;

— через ВсеПлатежи (www.vp.ru);

— в мобильном приложении «Абонент+".

Отмечается, что для удобства можно воспользоваться личным кабинетом «РЭСК» на официальном сайте компании https://lik.resk.ru/lik/ или

установить мобильное приложение:

Кроме того, есть возможность оплатить «за свет» через сервис «Сбербанк Онлайн»:

  1. В строке поиска ввести «РЭСК»;
  2. Выбрать «РЭСК Электроэнергия»;
  3. Ввести номер лицевого счета;
  4. Ввести сумму к оплате или оплатить выставленное начисление.