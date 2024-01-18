Рязань встала в десятибалльных пробках из-за снегопада
На карте отмечены два ДТП.
Рязань встала в десятибалльных пробках из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Отмечается, что центр города окрашен в бордовый: улицы Есенина, Циолковского, Ленина, Грибоедова, Новая, Горького, Дзержинского, Спортивная, Каширина.
Сложная ситуация на Первомайском проспекте.
Стоит Касимовское, Муромское шоссе, проезд Яблочкова, улица Зубковой и Восточная окружная в Песочню.
На карте отмечены два ДТП.
Учитывайте эту информация при планировании своего маршрута.