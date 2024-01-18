РБК: россиянам начали массово отказывать в ипотеке

Рост числа отказов является следствием изменения политики крупнейших банков по выдаче кредитов с господдержкой.

С начала года россиянам в 35% случаев отказали по онлайн-заявкам на ипотеку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко.

При этом в декабре 2023 года доля таких отказов составляла 17%.

По словам эксперта, рост числа отказов является следствием изменения политики крупнейших банков по выдаче кредитов с господдержкой. Почти четверть ипотечных заявок от россиян (23%) с начала года вовсе остались без ответа от кредиторов.

Сидоренко также отметила снижение лимитов, на которые россиянам одобряют займы.

«Средняя сумма одобрения — порядка трех миллионов рублей», — указала она.