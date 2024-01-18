Politico: Европа боится столкнуться с Путиным в одиночку

Все из-за возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Из-за возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом канцлер Германии Олаф Шольц боится столкнуться с российским президентом Владимиром Путиным один на один, из-за чего требует от ЕС увеличить помощь Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Politico.

«Европа дрожит от перспективы столкнуться с Путиным в одиночку. Шольц будет настаивать на том, чтобы лидеры ЕС активизировались», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что это будет самым большим вызовом для безопасности Европы со времен холодной войны, им придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США.