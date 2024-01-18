Полицейские задержали жителя Сараевского района, который угрожал зарезать мать

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали жителя Сараевского района, который угрожал зарезать мать. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Андреевка. 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью. Он схватил ножи и стал угрожать матери убийством. Женщина испугалась и вызвала полицию.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.