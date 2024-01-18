Полицейские задержали пьяного рязанца за угон автомобиля

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали пьяного рязанца за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС, двигаясь по маршруту патрулирования, на Московском шоссе заметил автомобиль, который странно двигался по дороге. Правоохранители остановили его и заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог предъявить документы на машину. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где установили его причастность к угону автомобиля.

Ранее рязанца судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.