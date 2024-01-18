Полицейские задержали пьяного рязанца за угон автомобиля
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали пьяного рязанца за угон автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Наряд ППС, двигаясь по маршруту патрулирования, на Московском шоссе заметил автомобиль, который странно двигался по дороге. Правоохранители остановили его и заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Он не смог предъявить документы на машину. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
Злоумышленника доставили в отдел полиции, где установили его причастность к угону автомобиля.
Ранее рязанца судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.