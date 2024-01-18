На Ямале при столкновении ВАЗ с автогрейдером погибли трое

В ЯНАО в аварии с автогрейдером погибли три человека. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на окружную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло на 352 километре трассы «Сургут — Салехард» в четверг, 18 января.

По информации ГАИ, водитель ВАЗ столкнулся с автогрейдером. В результате аварии погибли водитель и два пассажира. Одного пассажира доставили в тяжелом состоянии в больницу города Муравленко.

По предварительной версии, 26-летний водитель мог не увидеть автогрейдер, идущий впереди, и не учесть безопасную дистанцию.