На Украине призвали НАТО вступить в конфликт с Россией

По мнению бывшего посла Украины в США, альянс должен направить войска.

ВСУ не смогут справиться с Россией без прямого вмешательства НАТО в конфликт. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Youtube-канала.

По мнению экс-дипломата, альянс должен направить на Украину войска, поскольку помощи с его стороны недостаточно. Конец вооруженному противостоянию в Европе можно положить только так, заявил Чалый.

Он отметил, что Киев не справится в одиночку с задачей ведения «войны на истощение», которую ему ставит Запад.

Также бывший посол заключил, что Украина значительно меньше России по населению. Кроме того, перенести заводы в места, где они будут защищены от российских ударов, у Украины не получится.