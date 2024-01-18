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Лавров: Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов
По его словам, Запад советует Киеву провести президентские выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.

Владимир Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Запад советует Киеву провести президентские выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.

«Зеленский публично объявил, что он не будет никаких выборов проводить, потому что идет война, это напоминает очередную инсценировку и отражает желания этого человека и его сподручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть», — сказал Лавров.