Лавров заявил, что Россия должна избавиться от зависимости от Запада

Он отметил, что перед Россией в 2024 году стоит задача избавиться от какой-либо зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок

Лавров заявил, что Россия должна избавиться от зависимости от Запада. Его цитирует РЕН ТВ.

Сергей Лавров на пресс-конференции «Российская дипломатия 2023 заявил, что перед Россией в 2024 году стоит задача избавиться от какой-либо зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок.

Он отметил, что 2023 год показал непринятие геополитических «манер» Запада в мире.