Госдума в первом чтении одобрила проект о локализации машин такси

Проект предлагает предоставить регионам России право устанавливать требования к уровню выпуска автомобилей, используемых в качестве такси.

Госдума в первом чтении одобрила проект о локализации машин такси. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 18 января, Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

Проект предлагает предоставить регионам России право устанавливать требования к уровню выпуска автомобилей, используемых в качестве такси. Уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ. Также документ наделяет правительство РФ правом устанавливать категории транспортных средств, используемые в качестве такси, на которые не распространятся требования о локализации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новые нормы создадут дополнительные условия для развития и поддержки российского автопрома.