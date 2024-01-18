Госдума приняла закон о компенсации за невыплату зарплаты
Работодатель должен выплатить денежную компенсацию, в том случае, когда положенные работнику деньги не были начислены своевременно, а суд признал право на их получение.
В четверг, 18 января, Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. В судебной практике признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов.
Теперь устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию, в том случае, когда положенные работнику деньги не были начислены своевременно, а суд признал право на их получение.