Госдума приняла закон о компенсации за невыплату зарплаты

Работодатель должен выплатить денежную компенсацию, в том случае, когда положенные работнику деньги не были начислены своевременно, а суд признал право на их получение.

В четверг, 18 января, Госдума на пленарном заседании приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно существующим нормам, не было понятно, с какой даты следует начислять проценты за невыплаченную зарплату. В судебной практике признавалось право работника только на получение самих выплат, без учета предусмотренных законом процентов.

Теперь устанавливается, что работодатель должен выплатить денежную компенсацию, в том случае, когда положенные работнику деньги не были начислены своевременно, а суд признал право на их получение.