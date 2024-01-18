Глава ВОЗ рассказал о риске возникновения новой эпидемии

По словам главы организации здравоохранения, в мире может появиться новая смертельная эпидемия, поэтому он подчеркнул важность заключения пандемического соглашения.

Глава ВОЗ рассказал о риске возникновения новой эпидемии. Об этом сообщили на телеканале «Царьград».

По словам главы организации здравоохранения, в мире может появиться новая смертельная эпидемия, поэтому он подчеркнул важность заключения пандемического соглашения.

«Крайний срок для пандемического соглашения — май 2024 года, и государства-члены ведут переговоры, это между странами, и я надеюсь, что они представят это пандемическое соглашение к этому времени, в установленный срок. Если это поколение не сможет сделать это, я не думаю, что следующее поколение сделает это. Ради наших детей и наших внуков я думаю, что мы должны обратить все, что узнали об этой пандемии, и подготовить мир к будущему. Потому что это общий глобальный интерес», — сказал директор ВОЗ.