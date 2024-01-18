Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января на территории Рязанской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее, метель, местами налипание мокрого снега.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 18 января, ночью и утром 19 января на территории Рязанской области ожидается сильный мокрый снег с ухудшением видимости до 500 метров и менее, метель, местами налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление южного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.