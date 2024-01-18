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Десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском
В результате ВС РФ подавили украинские огневые точки и нарушили их систему управления.

Десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, при поддержке огня артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ со скоплением пехоты. В результате ВС РФ подавили украинские огневые точки и нарушили их систему управления.