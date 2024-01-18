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Депутат Бюхель предложил пригласить Путина в Швейцарию после Зеленского
Бюхеля возмутил визит Владимира Зеленского в парламент Швейцарии. Он отметил, что страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны.

Депутат Бюхель предложил пригласить Путина в Швейцарию после Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата, Швейцария должна пригласить на встречу Владимира Путина, чтобы сохранить нейтралитет в конфликте с Украиной.

Бюхеля возмутил визит Владимира Зеленского в парламент Швейцарии. Он отметил, что страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны.

Политик считает, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине совершенно немыслимо без участия Москвы. Он охарактеризовал переговоры по поводу украинской «формулы мира», прошедшие в Давосе без России, как «абсурдные».