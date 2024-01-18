Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
-7°
Птн, 19
Сбт, 20
-5°
ЦБ USD 88.66 0.31 19/01
ЦБ EUR 96.59 0.54 19/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
Вчера 11:11
1 580
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
4 627
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
9 230
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
11 116
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
А что в кино? «Воздух», «Танцуй, Селедка!» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Воздух» — военно-исторический фильм о женском авиаполке, которым во время Великой Отечественной войны пришлось сражаться с врагом.

«Танцуй, Селедка!» — комедийная драма о непростых отношениях дочери (Александра Бортич) и отца (Павел Майклов).

«Из глубины» — триллер о пассажирах авиалайнера, вынужденных бороться за жизнь в затонувшем самолете, где стремительно кончается запас воздуха.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».