А что в кино? «Воздух», «Танцуй, Селедка!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Воздух» — военно-исторический фильм о женском авиаполке, которым во время Великой Отечественной войны пришлось сражаться с врагом.

«Танцуй, Селедка!» — комедийная драма о непростых отношениях дочери (Александра Бортич) и отца (Павел Майклов).

«Из глубины» — триллер о пассажирах авиалайнера, вынужденных бороться за жизнь в затонувшем самолете, где стремительно кончается запас воздуха.

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